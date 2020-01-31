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Bursa’da depreme dayanıksız 24 okul yıkılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 19:53 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği, il genelinde depreme dayanıksız 24 okul hakkında yıkım kararı alındığını açıkladı.Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Türkiye, depremselliği yüksek olan bir bölgede bulunmaktadır.

Bursa Valiliği, il genelinde depreme dayanıksız 24 okul hakkında yıkım kararı alındığını açıkladı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Türkiye, depremselliği yüksek olan bir bölgede bulunmaktadır. Bizlerin önceliği geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı ve can güvenliğidir. Öğrencilerimizin güvenli ortamlarda en sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri bizim olmazsa olmazımızdır. Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim binalarımızda yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde ’deprem tahkik raporları’ sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen binaların yıkılması yönünde karar alınmıştır. Bu kararın, öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi adına alınmış olup, bu kapsamda 24 eğitim binamız hakkında yıkım kararı alınmıştır. Yıkım kararı alınan eğitim binalarından dokuzu aynı bahçedeki sağlam olan diğer blokta, bunun dışındaki 15 okulumuzda ise, öğrencilerimiz kayıt bölgesindeki en yakın okulda eğitimlerine devam edecektir. 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ikinci yarıyılda eğitim öğretimin aksamaması için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince planlama yapılmış ve tüm tedbirler alınmıştır. Pazartesi günü ilgili okullardaki idarecilerimiz, öğrencilerimize gerekli yönlendirmeyi yapacaklardır. Yıkım kararı alınan eğitim binalarının en kısa sürede yıkılarak yeniden yapımı için tüm çalışmalar başlatılmıştır" denildi.

Yıkılacak okulların isimleri ise şu şekilde:
"Gemlik Atatürk İlkokulu A bloğa, Gemlik Zübeyde Hanım Anaokulu Cumhuriyet İlkokulu ve Halitpaşa İHO’ya Karacabey Cumhuriyet İlkokulu C blok ve Adnan Menderes Ortaokuluna, Karacabey 14 Eylül Ortaokulu B bloğa, Kestel Musa Fırat Coşkun Ortaokulu A bloğa, Mudanya Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu A bloğa, Mustafakemalpaşa Yalıntaş Ortaokulu A bloğa, Nilüfer Nedim Öztan İlkokulu NOSAB İlkokuluna, Orhangazi Erenlen M.T.A.L. Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna, Orhangazi Atatürk İlkokulu A bloğa, Orhangazi Sölöz Ortaokulu Gürleler İlkokuluna, Osmangazi Hürriyet Anadolu Lisesi A bloğa, Osmangazi Hüma Hatun MTAL Bahadır Aydın Ortaokuluna, Osmangazi Merinos İlkokulu Atatürk Anadolu Lisesi’nin B bloğa , Osmangazi Sönmez İlkokulu Şehit Doğan Sevinç Ortaokuluna, Osmangazi Sönmez İmam Hatip Ortaokulu Kamil Sarıaydın İlkokuluna, Osmangazi Yunuseli Hacı Naciye Kanaliçi İlkokulu 23 Nisan Ortaokuluna, Osmangazi Mithatpaşa İlkokulu Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi’ne, Osmangazi Başaran İlkokulu Kırcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yenişehir Akçeşme İlkokulu TOKİ Orhangazi Ortaokuluna, Yıldırım Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi A, B ve C blokları Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesine, Yıldırım Namazgah İhsan Dikmen İlkokulu Emir Buhari Ortaokuluna, Yıldırım Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu B blok, Ali Rıza Bey İmam Hatip Ortaokuluna, Yıldırım Şerif Artış İlkokulu B blok, A bloğa taşınacak."

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