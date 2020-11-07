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  4. Bursa’da derede esrarengiz ceset...Yanında uyuşturucu aparatı bulundu

Bursa’da derede esrarengiz ceset...Yanında uyuşturucu aparatı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 11:10 | Son Güncelleme

Bursa’da derede kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Bursa’da derede kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. 35 yaşındaki şahsın kimliği polisin yaptığı çalışmayla belli oldu
Yıldırım ilçesi Demetevler mahallesinden geçen Deliçay’da sabah işe giden vatandaşlar suyun içinde birinin yattığını gördü. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede derenin içinde yatan erkek şahsın öldüğü belirlendi. Cesedin yanında uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatırken, yapılan incelemede ölen kişinin 35 yaşındaki E.K. olduğu belirlendi. Şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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