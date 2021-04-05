HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da dereler taşma noktasına geldi

Bursa’da dereler taşma noktasına geldi

05.04.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber Cerrah deresinde taşkınlar meydana geldi.

1/

Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber Cerrah deresinde taşkınlar meydana geldi. Yaşanan taşkınlık mahalle halkını tedirgin etti.
İnegöl’de havaların normalle dönmesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki kar, lodosla birlikte erimeye başladı. Dün gece etkili olan sağanak yağmurla birlikte Cerrah Mahallesi’nde bulunan derede taşkın yaşandı. Derenin taşması ve yerleşim birimlerinin sular altında kalma ihtimaline karşı yetkililer bölgede çalışma başlattı. Yetkililer, mahallede oturan vatandaşları da uyararak dikkatli olmalarını istediler. Deredeki su seviyesinin artarak devam ettiği öğrenildi. İnegöl genelinde ise yağmur etkisini sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Hurdacıydı, antikacı oldu!Hurdacıydı, antikacı oldu!
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Son Dakika: Yargıtay'dan 104 amiralin 'Montrö' bildirisine tepki: Kabul edilemez

Yargıtay'dan 'bildiri' tepkisi

Şok üstüne şok yaşadı! Bir gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı

Şok üstüne şok yaşadı! Bir gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı

Sinovac aşısının bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı

Dikkat çeken araştırma! Bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı

Hobisini işe dönüştürdü: Hurdacıydı, antikacı oldu!

Hurdacıydı, antikacı oldu!

Yer: İstanbul! Binadan çıkarken kıskıvrak böyle yakalandılar

Yer: İstanbul! Kıskıvrak böyle yakalandılar

Site girişindeki 'Köpekler ve kuryeler giremez' yazısına kuryelerden tepki yağdı

Site girişindeki 'Köpekler ve kuryeler giremez' yazısına kuryelerden tepki yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.