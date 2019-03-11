Bursa'da dereye düşen çocuk öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken dereye düşen 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muhsin ve Garipşah Aydın çifti, halı yıkamak için Akıncılar Mahallesi'ndeki dereye gitti.

Ailesiyle dere kenarına gelen Yağmur Aydın, burada oyun oynarken dengesini kaybederek suya düştü.

Akıntı nedeniyle sürüklenen çocuk gözden kayboldu.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Derede arama yapan ekipler, Yağmur Aydın'ı düştüğü yerin 500 metre ilerisinde çalılara takılmış halde buldu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürülen çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

