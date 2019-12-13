HABER

Bursa’da dev kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:44 | Son Güncelleme

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, kaçak sigara imalathanesi basıldı, çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, kaçak sigara imalathanesi basıldı, çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler son altı ayda yaptığı diğer operasyonlar neticesinde binlerce kaçak ürün ve tarihi eser ele geçirdi. Operasyon sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından tespit edilen bir depoya baskın yapıldı. Baskın sonucu deponun sigara imalathanesi olarak kullanıldığı öğrenilirken, ekipler depoyu sigara imalathanesi olarak kullanan T.K. isimli şahsı gözaltına aldı. Ekiplerin depoda yaptığı aramalarda 2 adet sigara imalatında kullanılan otomatik sigara sarma makinası, sigara makinasının çalışmasını sağlayan 1 adet kompresör, sigara doldurmada kullanılan 3 adet elektronik minyatür sigara sarım makinası, 26 adet gümrük kaçağı pipo tütünü, 300 paket içi doldurulmuş makaron, çok sayıda imal edilen sigaraların paketlenmesinde kullanılan boş sigara kutusu ve 55 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Ayrıca ekiplerin son altı ayda yaptığı operasyon ve çalışmalar neticesinde 38 olayda 51 şahsa adli işlem yapıldı, 153 bin 35 paket kaçak ilaç, 9 bin 925 paket kaçak sigara, 10 bin 864 litre kaçak akaryakıt, 1 bin 608 şişe sahte içki, 453 şişe kaçak içki, 600 kaçak puro, 152 adet kaçak cep telefonu ve 173 adet kaçak cep telefonunu aksesuarı, 112 adet elektronik sigara, 70 litre etil alkol, 590 adet sikke ve 54 adet tarihi eser ve çok sayıda gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine... İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine...
Soba yakarken alevler içinde kalan işçi defnedildiSoba yakarken alevler içinde kalan işçi defnedildi
Motor kaputuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardıMotor kaputuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

Sultanahmet meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı

Sultanahmet meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı

Adana Kebap ve Şalgam Festivali yapılacak mı? Valilik açıkladı

Valilik'ten Adana Kebap ve Şalgam Festivali açıklaması

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.