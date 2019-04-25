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Bursa'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 04:16 | Son Güncelleme

Bursa-İzmir Otoyolu'nun bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan kamyon sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kamyonun sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Aydın'a eşya götüren Alamettin Kaymaz (54) idaresindeki 09 ABZ 564 plakalı kamyon, Bursa-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikameti bağlantı yolu virajında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada kamyonun yolun ortasına devrilmesi sonucu bağlantı yolu tamamen trafiğe kapandı, kamyonun dorsesindeki eşyalar da yola saçıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, güvenlik güçleri yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Devrilen kamyon çekici yardımıyla yolun kenarına alınarak, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Daha sonra kamyon iki çekici yardımıyla düzeltilerek yoldan kaldırıldı ve yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Kaymaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ve polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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