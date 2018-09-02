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Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 06:18 | Son Güncelleme

Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü.

İlker Olgun'un (35), kullandığı plakasız motosiklet Ankara Yolu Caddesi'nde devrildi.

Kazada yaralanan Olgun, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olgun, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Bursa Motosiklet trafik kazası

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