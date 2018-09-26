Bursa'da doğal gaz patlaması: 2 yaralı

BURSA'nın Merkez Osmangazi ilçesinde, bir apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.İlçenin Maksem Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişinde doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Çevredeki binaların ve iş yerlerinin hasar görmesine neden olan patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü. Olay anında ilk belirlemelere göre 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi gönderildi.
GÖRÜNTÜLER CANLI YAYINDA GEÇİLİYOR
BURSA (DHA)-
İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı
ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız
Mustafa Sarıgül hakkında bomba kulis! Şişli adaylığı reddedildi ama...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi
Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor
MHP'de flaş görevden alma kararı!
Dünyanın en eski yapıları açıklandı! Türkiye'den de bir yapı listede
Kayseri'de milyonlarca yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu!
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum