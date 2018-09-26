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Bursa'da doğal gaz patlaması: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 16:59 | Son Güncelleme

BURSA'nın Merkez Osmangazi ilçesinde, bir apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.İlçenin Maksem Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişinde doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

BURSA'nın Merkez Osmangazi ilçesinde, bir apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.İlçenin Maksem Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişinde doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Çevredeki binaların ve iş yerlerinin hasar görmesine neden olan patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü. Olay anında ilk belirlemelere göre 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi gönderildi.

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BURSA (DHA)-

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