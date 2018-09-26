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Bursa'da doğal gaz patlaması: 4 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 18:29 | Son Güncelleme

BİNALARDA BÜYÜK HASAR Bursa'da bugün saat 16.15 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, yakındaki 4 binada büyük hasar meydana geldi, semtte bulunan 20 binanın da camları kırıldı.

Bursa'da doğal gaz patlaması: 4 yaralı (3)

BİNALARDA BÜYÜK HASAR
Bursa'da bugün saat 16.15 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, yakındaki 4 binada büyük hasar meydana geldi, semtte bulunan 20 binanın da camları kırıldı. Patlama nedeniyle bazı araçlar da kullanılamaz hale geldi. Patlamanın doğal gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini belirten yetkililer, "Binada kombi için bir çalışma yapıldığı söyleniyor. Bu kesin değil. Araştırmalar devam ediyor. Olayda can kaybının yaşanmaması sevindirici" diye konuştu.
Osmangazi Belediye Başkanı Osman Dündar, arkadaşları ile patlamanın meydana geldiği Maksem Mahallesi'ne gelip, görevlilerden bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da doğal gaz patlaması: 4 yaralı (3)Bursa'da doğal gaz patlaması: 4 yaralı (3)Bursa'da doğal gaz patlaması: 4 yaralı (3)Bursa'da doğal gaz patlaması: 4 yaralı (3)

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