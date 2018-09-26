Bursa'da doğal gaz patlaması: 6 yaralı (4)

YARALI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Maksem Mahallesi'nde 4 katlı apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından, hastanelere getirilen yaralı sayısı 6'ya yükseldi. Olay yerinde Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile incelemelerde bulunan Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, "Çok şükür can kaybımız yok. 6 yaralımız var. Yaralıların hastaneye sevki yapıldı, birinin durumu ağır. Doğalgaz ekiplerimiz burada, patlamanın kaynağını tespit edecekler. AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve diğer ekipler burada. Önleyici tedbirlerimizi aldık, sebebini araştırıyoruz. Devletimiz elinden gelen desteği yapacaktır. Şu anda evlerin çökme tehlikesi var. Bu nedenle belediyenin teknik ekipleri burada. Daha sonra yıkım çalışmaları yapılacaktır" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar da binaların daha güvenli hale gelmesi için gerekirse yıkım çalışmalarının yapılacağını belirtip, "Arkadaşlarımız şu anda çalışıyor. Amacımız, buradaki ortamı daha güvenli bir hale getirmek. Her evde doğal gaz var. Patlama olduktan sonra eski ev, yeni ev dinlemiyor. Patlama olduktan sonra çevredeki tüm binalar zarar görüyor. Önemli olan bu kusurun nedenini tespit etmek. Vatandaşlarımızın kurallara uyarak doğal gazı döşemesi gerekiyor" diye konuştu.

