HABER

Bursa'da doğal gaz patlaması: 6 yaralı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 19:03 | Son Güncelleme

BURSA VALİSİ KÜÇÜK: EVLER BOŞALTILDI Bursa'da Maskem Mahallesi'ndeki yaşanan doğalgaz patlaması sonucu Bursa Valisi İzzettin Küçük olay yerine gelip incelemelerde bulundu.

Bursa'da doğal gaz patlaması: 6 yaralı (5)

BURSA VALİSİ KÜÇÜK: EVLER BOŞALTILDI
Bursa'da Maskem Mahallesi'ndeki yaşanan doğalgaz patlaması sonucu Bursa Valisi İzzettin Küçük olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Küçük, patlamanın apartmanın girişindeki doğalgazdan yaşandığı açıkladı. Patlamada 6 yaralının bulunduğunu, bunlardan hayati tehlikesi olmayın 1 kişinin durumunun ağır olduğunu belirten Vali Küçük, "Durumu ağır olanı yanık merkezinin tadilatta olması nedeniyle bir başka hastaneye sevk edeceğiz. Patlamanın yaşandığı binanın yakınında bulunan dört binada fazla hasar bulunuyor. Ekiplerimiz tarafından inceleme yapılıyor. Tahliye etiğimiz vatandaşların bir kısmı kendi akrabalarının anında kalacaklar. Geri kalanları ise otellere yerleştireceğiz. Bölgedeki doğalgaz ve elektrik hattı kapatıldı. Şu anda tehlike arz edecek bir durum bulunmuyor. Patlama büyük ve şiddetli. Tesellimiz can kaybının olmaması" diye konuştu.

Bursa'da doğal gaz patlaması: 6 yaralı (5)Bursa'da doğal gaz patlaması: 6 yaralı (5)

PARTNERGelin adayları birbirine aşık oldu!Gelin adayları birbirine aşık oldu!
Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: 20 yaralıÇankırı'da öğrenci servisi devrildi: 20 yaralı
Bursa'da doğal gaz patlaması: 4 yaralı (3)Bursa'da doğal gaz patlaması: 4 yaralı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Trump'tan darbe sinyali!

Trump'tan darbe sinyali!

İŞKUR'dan gençlere hem kurs, hem maaş

İŞKUR'dan gençlere hem kurs, hem maaş

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor

Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iğrenç olay! 3 öz kızına cinsel istismar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iğrenç olay! 3 öz kızına cinsel istismar

İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?

İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?

Kozanın Sırrı AŞK ile Devam Ediyor

Kozanın Sırrı AŞK ile Devam Ediyor

Sakarya'da karısı tarafından vurulan adam polise sığınarak canını kurtardı

Sakarya'da karısı tarafından vurulan adam polise sığınarak canını kurtardı

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Diyarbakır'da dilencinin üzerinden çıkan 7 bin lira zabıtayı bile şoke etti! İkinci olay ise...

Diyarbakır'da dilencinin üzerinden çıkan 7 bin lira zabıtayı bile şoke etti! İkinci olay ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.