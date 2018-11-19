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Bursa'da doğal gaz zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 07:06 | Son Güncelleme

Bursa'da doğal gaz zehirlenmesi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde doğal gaz sızıntısından etkilenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi 2. Deveci Sokak'ta bulunan apartman dairesinin doğal gaz tesisatında sızıntı meydana geldi.

Gazdan etkilenen Erol, eşi Şenay, çocukları Mustafa ve Yiğit ile kız kardeşi Şevkat Yetiş, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bursagaz ekiplerince yapılan incelemede doğalgaz tesisatında bağlantı hatası tespit edildi.

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Bursa doğal gaz zehirlenmesi

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