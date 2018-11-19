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Bursa'da doğal gazdan zehirlenen 5 kişilik aile hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 09:50 | Son Güncelleme

BURSA'da uyudukları sırada doğal gaz sızıntısından etkilenen 5 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da uyudukları sırada doğal gaz sızıntısından etkilenen 5 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 2. Deveci Sokak'ta bulunan Erol Yetiş'e ait evdeki doğal gaz kombisinde sızıntı meydana geldi. Bu sırada uykuda olan 5 kişilik aileden, anne Şenay Yetiş uyandı ve durumu fark etti. Ailenin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi. Baba Erol, anne Şenay, çocukları Mustafa, Yiğit ve Şevkat Yetiş, Çekirge Devlet Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Bursagaz ekiplerince yapılan incelemede doğalgaz tesisatında bağlantı hatası tespit edilerek gaz sızıntısı kesildi. Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bursa'da doğal gazdan zehirlenen 5 kişilik aile hastanelik olduBursa'da doğal gazdan zehirlenen 5 kişilik aile hastanelik oldu
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