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  4. Bursa’da Doğu Türkistan eylemi

Bursa’da Doğu Türkistan eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 15:23 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bursa İl Başkanlığı, Doğu Türkistan’da Çin hükümetinin Uygur Türklerine uyguladığı zulmü protesto etti.BBP üyeleri, Orhangazi Parkı’nda toplanarak, Doğu Türkistan’da yaşanan olayları protesto etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bursa İl Başkanlığı, Doğu Türkistan’da Çin hükümetinin Uygur Türklerine uyguladığı zulmü protesto etti.
BBP üyeleri, Orhangazi Parkı’nda toplanarak, Doğu Türkistan’da yaşanan olayları protesto etti. Çeşitli pankartlar açan grup adına konuşan BBP Bursa İl Başkanı Salih Uçak, "Zalim Çin Devleti’nin Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yaptıkları akıl almaz işkenceleri protesto ediyoruz. Doğu Türkistan çöllerinde inşa edilen kampların içerisinde yüz binlerce Uygur Türk’ü tutuklanmıştır. Zalim Çin Devleti milyonlarca vatandaşa Uygur evlerini işgâl emri vermiştir. Doğu Türkistan’ın dili, kültürü ve dinine yönelik saldırıların soykırıma dönüştüğünü, Çin’in zalimce politikalarını lanetliyoruz. Bütün kalbimizle ve bütün imkanlarımızla Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu dünyaya ilân ediyoruz. Bütün bunlar olurken Müslüman devletlerin liderlerinin üç maymunu oynamaları kabul edilecek bir durum değildir" dedi.
Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

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