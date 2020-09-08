Bursa’da doktorun feci ölümü

Bursa’da acil servis doktoru ve işyeri hekimi Dr. Adil Özgür (60), hekimlik yaptığı fabrikadan dönüşte geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde bulunan fabrikada iş yeri hekimliği yapan Dr. Özgür, 4 Eylül Cuma günü denetim sebebiyle fabrikada bulunuyordu.

Akçalar bölgesindeki fabrikada denetimlerin tamamlanmasının ardından Hasanağa Mahallesi’nde bulunan fabrikanın diğer şubesine gitmek üzere yola çıkan Dr. Özgür bu sırada dönüş yapmakta olan TIR ile içinde bulunduğu araç arasında sıkıştı.

Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine gelen acil servis ekipleri, kaza geçiren Özgür’e ilk müdahalede bulundu. Ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan Özgür, yoldayken kalbi durdu ve hastaneye varamadan vefat etti.

Türk Tabipleri Birliği paylaştı

Dr. Adil Özgür’n ölümü üzerine Türk Tabipleri Birliği de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Yapılan paylaşımda "Bursa’da çalıştığı fabrikada Covid-19 denetimleri sırasında geçirdiği iş kazası nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Adil Özgür’ün yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.