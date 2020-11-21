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Bursa’da dolandırıldı zannetti, soyulduğunu fark etti

21.11.2020 15:33 | Son Güncelleme:
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Bursa’da iş yerine gelip kan bulmak için para topladığını iddia eden kişiye 20 lira veren işletme sahibi, öncesinde gelen müşteri tarafından soyulduğunu fark etti.Olay, salı günü merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da iş yerine gelip kan bulmak için para topladığını iddia eden kişiye 20 lira veren işletme sahibi, öncesinde gelen müşteri tarafından soyulduğunu fark etti.
Olay, salı günü merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde meydana geldi. 30 yıldır tahin üretimi yapan Osman Öktem’in iş yerine genç bir kız geldi, yarım kilo tahin, yarım kilo da pekmez istedi. Öktem’in arka bölümdeki tenekeye yönelmesini fırsat bilen genç kız, bu sırada çekmecedeki bir miktar parayı aldı. Alışveriş yapan genç kız, iş yerinden ayrıldı.Bir süre sonra iş yerine genç bir erkek geldi. ’Kan arıyoruz bize maddi destek verir misiniz?’ diyen gence Öktem, 20 lira verdi.
Öktem, akşam saatlerinde gelen damadına para verdiği kişi tarafından dolandırıldığını düşündüğünü söyledi. Bunun üzerine damadıyla birlikte güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Öktem, gençten 20 dakika önce gelen kızın çekmeceden para çaldığını gördü. Osman Öktem, polise giderek, şikayetçi oldu.
Polis ekipleri şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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