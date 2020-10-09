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Bursa’da dolu hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 18:11 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik, Orhangazi ve Mudanya ilçelerinde akşam saatlerinde yağan şiddetli dolu hayatı felç etti.

Bursa’nın Gemlik, Orhangazi ve Mudanya ilçelerinde akşam saatlerinde yağan şiddetli dolu hayatı felç etti. Fındık büyüklüğünde yağan doludan korunmak için köprü altlarına ve batçıklara kaçan sürücüler yolda kalırken, balıkçı barınaklarında tekneler batma tehlikesi geçirdi. Yollar dereye dönerken, denize düşen yıldırım ile birlikte vatandaşların panik hali kameralara yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliği, son 2 gündür şiddetli dolu yağışına karşı vatandaşları ikaz ediyordu. Şehrin bir çok bölgesinde vatandaşlar doludan araçlarını korumak için halı, kilim ve yorganlarla sarıp, mukavva kutularla adeta paketlemişti. Bugün akşam saatlerinde Gemlik, Orhangazi ve Mudanya ilçelerinde şiddetli dolu yağışı hayatı felç etti. Yollar dereye döndü.
Gemlik ilçesindeki balıkçı barınağında şiddetli yağış anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Fındık büyüklüğünde şiddetli yağan dolu sebebiyle tekneler batma tehlikesi geçirirken, denize düşen yıldırım sebebiyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Araçları ile trafikte kalan sürücüler kendilerine köprü altı ve batçıklarda yer ararken, yolda ilerleyemeyen sürücüler trafiğin tıkanmasına sebep oldu.

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