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Bursa’da dört katlı bina alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 10:33 | Son Güncelleme

Bursa’da bulunan dört katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Bursa’da dört katlı bina alev alev yandı

Bursa’da bulunan dört katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle bitişikteki binalarında çatısına sıçrayarak kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 38.Cadde de bulunan dört katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ve apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bitişikte bulunan apartmanın da çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Şans eseri yangında can kaybı yaşanmazken polis ekipleri çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa’da dört katlı bina alev alev yandı

Bursa’da dört katlı bina alev alev yandı

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