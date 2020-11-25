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  4. Bursa’da drift attı, cezası ise ağır oldu.

Bursa’da drift attı, cezası ise ağır oldu.

25.11.2020 10:13 | Son Güncelleme:
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Bursa’da yolu boş bulan otomobil sürücüsü drift yaptı, kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

Bursa’da yolu boş bulan otomobil sürücüsü drift yaptı, kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansırken, ehliyetine el konulan sürücüye ise 6 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Hüma Hatun Evleri yanı 7. Meriç sokak üzerinde meydana geldi. Duyarlı bir kişinin kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz bir otomobilin yayaların ve araçların olduğu cadde üzerinde el freni çekerek drift yapması görüldü. Sürücünün el freni çekerek drift yaptığı sırada park halindeki otomobile çarpacağı sırada durması da kameralara yansıdı.
Videonun sosyal medya üzerinde hızlıca yayılarak tepki alması sonucu Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Aracın 16 SUF plakalı otomobil olduğunu belirleyen ekipler aracı kısa sürede bularak sürücüsü C.Ö.’ye ulaşmayı başardı.
Sürücü C.Ö.’nün sürücü belgesine 2 ay el konulurken, K.T.K.’nın 67/1-d maddesi gereği 6 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.

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