HABER

Bursa'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:40 | Son Güncelleme

Bursa'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye para cezası

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde trafikte drift yapan iki sürücüye 10 bin 900 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki otomobilin sürücülerinin drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Gözaltına alınan sürücüler N.M.M. ve Y.E.K'ye, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Ehliyetlerine iki ay süreyle el konulan bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

PARTNER 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu
İzmir’de şüpheli ölüm: Araç içerisinde ölü bulunduİzmir’de şüpheli ölüm: Araç içerisinde ölü bulundu
Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandıHakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
drift para cezası polis sürücü trafik

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Ünlü çakmak markası satıldı

Ünlü çakmak markası satıldı

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ davasında eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları davadan çekildi 

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi evine getirildi

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Son dakika: Afrin'de iki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

İki askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni gelişme!

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı

3 yıl önce bugün! Akıllar bu görüntüyle kazınmıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.