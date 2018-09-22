Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, düğünde silahla rastgele ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi ilçesi İznik Yolu Yeniköy civarında açık alanda yapılan düğünde, M.Y. (53) kendisine ait tabancayla kalabalığın arasında havaya ateş etti.
Şarjördeki mermilerin bittiğini sanan M.Y. tabancasını yere doğru da ateşledi. Bu sırada tabancadan çıkan mermiler, Şahin Yürektürk (47) ile oğlu Rıdvan Mete Yürektürk (13) ve Efe Kaçıra'nın (9) ayağına isabet etti.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı olduğu belirlenen M.Y, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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