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  4. Bursa’da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 kilo bonzai ile yakalandı

Bursa’da düzenlenen operasyonla zehir tacirleri 2 kilo bonzai ile yakalandı

04.12.2020 12:43 | Son Güncelleme:
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1’i kadın 4 kişi yakalandı.Operasyon Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1’i kadın 4 kişi yakalandı.
Operasyon Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen İ.E., A.E., T.E. ve E.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üstünde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 Kilo 135 Gram bonzai ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonrası yakalanan 4 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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