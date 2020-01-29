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Bursa’da ecstasy operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Bursa’da 4 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınırken, bin adet ecstasy hap ele geçirildi.Zehir tacirlerine operasyon yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A., N.D., T.P.

Bursa’da 4 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınırken, bin adet ecstasy hap ele geçirildi.
Zehir tacirlerine operasyon yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A., N.D., T.P. ve O.A.’nın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bin adet ecstasy hap, 70 gram metamfetamin, bir miktar kannabinoid, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen A.A. ve N.D. tutuklanırken, ardından O.A. da adliyeye sevk edildi. T.P.’nin ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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