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Bursa'da ekmek fırınına molotoflu saldırıya 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 11:15 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde ekmek fırınının taş ve sopa ile camlarını kırıp, molototofkekteyli attığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da ekmek fırınına molotoflu saldırıya 3 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde ekmek fırınının taş ve sopa ile camlarını kırıp, molototofkekteyli attığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde Mehmet T.'ye ait ekmek fırının camları, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından taş ve sopalarla kırıldı, molotofkokteyli atıldı. Saldırıda, fırının yanındaki kasap dükkanı da zarar gördü.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin, fırın sahibi Mehmet T. ile borç meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan B.Y., Y.H. ve H.İ. olduğunu tespit etti. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

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Bursa'da ekmek fırınına molotoflu saldırıya 3 gözaltıBursa'da ekmek fırınına molotoflu saldırıya 3 gözaltıBursa'da ekmek fırınına molotoflu saldırıya 3 gözaltıBursa'da ekmek fırınına molotoflu saldırıya 3 gözaltı

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