Bursa'da, el yapımı bomba yapımında kullanılan zenginleştirilmiş alüminyum ele geçirildi

Serkan AKKUŞ BURSA(DHA) Bursa'da nükleer enerji, füze ve el yapımı bomba imalatında kullanılan, piyasa değeri 2 milyon doların üzerinde olan zenginleştirilmiş alüminyum maddesi ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 kişinin sahte belgelerle Türkiye'ye sokulan nükleer enerji, füze ve el yapımı bomba imalatında kullanılan, piyasa değeri 2 milyon dolar olan zenginleştirilmiş alüminyum maddesinin Bursa'ya getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Karacabey İlçesinde yol üzerinde yaptığı uygulama esnasında durdukları 3 araçta yaptıkları arama sonucunda yurda yasadışı yollarla ve sahte belgeler düzenlenerek sokulan, uluslararası suç örgütleri tarafından nükleer enerji, füze imalatı yapımı için, Terör örgütlerinin de el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanabileceği öngörülen 1 adet 3 kg.lık silindir külçe halinde zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ve bu maddeyi pazarlamaya hazırlanan B.D, H.C, H.İ.Y, D.G, R.A, K.A, M.F, F.T, F.Ç isimli 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Piyasa değeri 2 Milyon doların üzerinde olduğu düşünülen alüminyum malzemesi incelenmek üzere Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi Şüpheliler gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.



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