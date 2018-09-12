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Bursa'da emanet araba ile kaza yaptı, canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 22:25 | Son Güncelleme

 BURSA'nın Karacabey ilçesinde Recep Kırıcı (37), bir arkadaşından emanet aldığı otomobille gezerken, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yol kenarındaki kayalara çarptı.

Bursa'da emanet araba ile kaza yaptı, canından oldu

Yasin KESKİN/KARACABEY, (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Karacabey ilçesinde Recep Kırıcı (37), bir arkadaşından emanet aldığı otomobille gezerken, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yol kenarındaki kayalara çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü Kırıcı hayatını kaybederken, yanında bulunan Ertan K. yaralandı.
Olay saat 18.00 sıralarında Karacabey ilçesinde bulunan Longoz ormanlarında meydana geldi. İddiaya göre Recep Kırıcı, bir arkadaşından emanet aldığı 16 TU 170 plakalı otomobille beraberinde Ertan K. ile Karacabey Longoz Ormanları’na gitti. İki arkadaş bir süre sonra Yeniköy'e dönmek üzere yola çıktı. Recep Kırıcı yönetimindeki otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaya parçalarına çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Recep Kırıcı’nın hayatını kaybettiğini belirlenirken, yaralı Ertan K., Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'da emanet araba ile kaza yaptı, canından olduBursa'da emanet araba ile kaza yaptı, canından oldu

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