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  4. Bursa’da engelli öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı, öğrenciler ölümden döndü

Bursa’da engelli öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı, öğrenciler ölümden döndü

03.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İznik ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan servis aracı kamyonet ile çarpıştı.

Bursa’nın İznik ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan servis aracı kamyonet ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 7’sı özel gereksinimi olan öğrenci 15 kişi ölümden döndü.
Kaza, İznik-Adapazarı karayolunda 13.30’da meydana geldi. Çerkeşli ve Beşevler’den aldığı 7 özel gereksinimli öğrenci ve 5 veliyi İznik’te bulunan özel bir rehabilitasyon merkezine götürmek üzere yola çıkan 16 RBR 15 plakalı servis sürücüsü Ö.T., tali yoldan karayoluna kontrolsüz bir şekilde çıkan M.B.’nin kullandığı 16 PAD 60 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada servis minibüsünde bulunan 7 öğrenci yara almadan kurtulurken, kadın hostes hafif yaralandı. Yaralı hostes ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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