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Bursa'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

Bursa'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bir apartmanın bahçesinde, Hülya Üstün (43) ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Münir Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Münir Y. tarafından bıçakla yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hülya Üstün, sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı Münir Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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