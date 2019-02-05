Bursa'da eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadın öldü

Bursa'da kendisine gönderilen paketi almak için bir kargo şubesine gelen kadının, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Aynur C. (46), kendisine gönderilen paketi almak üzere merkez Osmangazi ilçesi Dumlupınar Mahallesi Sanayi Sokağı'ndaki kargo şubesine geldi.

Kadının boşanma aşamasında olduğu eşi Ali C. de bir süre takip ettiği Aynur C'nin peşinden içeri girdi. Daha sonra çift arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Ali C'nin, tartışma sırasında yanındaki tabancayla Aynur C'ye ateş ettikten sonra olay yerinden bir minibüsle kaçtığı ileri sürüldü.

Kargo firması çalışanlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Aynur C'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

