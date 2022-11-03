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  4. Bursa'da eşiyle kavga eden kişi evini yaktı

Bursa'da eşiyle kavga eden kişi evini yaktı

03.11.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, eşiyle tartışan kişi yaşadıkları evi yaktı.

Bursa'da eşiyle kavga eden kişi evini yaktı

Ebu İshak Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki evde oturan B.G. (23) ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.G. evdeki koltukları ateşe verdi.

Alevlerin büyümesi B.G'nin eşi evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Dumandan etkilenen B.G, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

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