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Bursa’da eski ‘Bacak güzel’inin evindeki cinayete 18 yıl hapis

25.12.2020 09:18 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde eski ‘Bacak güzeli’ manken Alev Ç.’ nin evinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin açılan davada sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.Bursa 5.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde eski ‘Bacak güzeli’ manken Alev Ç.’ nin evinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin açılan davada sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Onur Yılgün’ü öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Sadık Ş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Tarafların avukatları ve yakınları ise salonda hazır bulundu. Karar öncesi son sözleri sorulan Sadık Ş, "Aldatıldım. Alev’le uzun süreli ilişkimiz vardı. 5 aydır görüşmediğimizi söylese de olaydan birkaç gün önce birlikteydik ve hastaneye gittik. Olay bunun üzerine gerçekleşti. Bana ilk saldıran Onur’dur” açıklamasını yaptı.
Sanığı müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, ilk müdahaleyi kimin yaptığı belirlenemediğinden haksız tahrik hükümleri uygulayarak cezayı 18 yıla indirdi. Sanığın tutukluğunun devamına karar verildi.
Olayın geçmişi
Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir genç, "2003 yılı bacak güzeli" olan eski mankenin evinde öldürüldü. Eski mankenin de aralarında bulunduğu 3 kişi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Olay Siteler Mahallesi’nde dün gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2003 yılında bacak güzeli seçilen ve 2007 yılında uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınıp daha sonra serbest kalan eski manken Alev Ç. (37), evinde arkadaşı Onur Yılgın (35) ile birlikte alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Alev ile aralarında gönül bağı olduğu öğrenilen Sadık Ş. (45) isimli şahıs Alev Ç’nin evine geldi. Alev’i evde başka bir erkekle alkol alırken gören Sadık Ş. sinirlerine hakim olamayarak Yılgın’a saldırmaya başladı. Sadık Ş. ile Yılgın arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Sadık Ş. boğuşma sırasında yanındaki bıçakla Onur Yılgın’ı göğsünden bıçakladı. Ellerinden yaralanan Sadık Ş. eski manken Alev Ç. de alarak evden ayrıldı.
Ağır yaralanan Yılgın ise arkadaşı İ.Ö’yü arayarak yardım istedi. Yılgın’ın telefonundan sonra söz konusu adrese giden İ.Ö, Yılgın’ı evde kanlar içinde buldu. İ.Ö’nün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Ağır yaralanan Yılgın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yılgın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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