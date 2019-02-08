Bursa’da eski sevgili dehşeti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşını kafasından, yanındaki erkek arkadaşını ise bacaklarından vurdu. Genç kız ağır yaralanırken, sevgilisininse durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp D. (32) ile kız arkadaşı Bahar Demir (24), birlikte yürüdükleri sırada kızın eski sevgilisi Ömer Z. bir araçla yanlarına geldi. Yanındaki silahı çıkartan Ömer Z., Bahar Demir’i kafasından, Eyüp D.’yi ise bacaklarından vurdu. Olayın ardından Ömer Z., geldiği araçla kaçarken, ihbar üzerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından iki genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kadının durumunun ağır, Eyüp D.’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, firar eden şüpheliyi arıyor.
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