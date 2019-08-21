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Bursa'da esnaf kavgası: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

Dükkanın önüne araç park edilmesinden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı - Tarafları ayırmaya çalışan bir polis memuru hafif yaralandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde iki esnaf arasında çıkan kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi'nde iki esnaf arasında tartışma çıktı.

Dükkanın önüne araç park edilmesinden çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya başka kişiler de müdahil oldu.

Olayda, taraflar birbirini darbetti. Tarafları ayırmaya çalışan bir sivil polis memuru da yaralandı.

Başından hafif yaralanan polis memurunun, kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Olay yerinde ayakta tedavi edilen 4 şüpheli daha sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga

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