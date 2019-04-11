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Bursa'da et taşıyan kamyon devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 20:24 | Son Güncelleme

İznik ilçesinde meydana gelen kazada, tonlarca işlenmiş et etrafa saçıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, et taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir restoran zincirinin Yenişehir ilçesindeki tesisinden yüklenen işlenmiş eti İznik'e taşıyan Ecvet Ertuğrul idaresindeki 16 AAP 099 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine İznik Yenişehir kara yolundaki virajda devrilerek yan yattı.

Kazada sürücü Ertuğrul, araç içinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye erlerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kamyonun devrilmesi sonucu araçta bulunan tonlarca et ve köfte yol kenarına dağıldı. Ürünler, ekipler tarafından toplandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik trafik kazası

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