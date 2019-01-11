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Bursa’da etkili lodos, yerini sağanağa bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 15:05 | Son Güncelleme

BURSA’da 2 gündür etkili olan ve yer yer hızı saatte 90 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar yerini bugün sağanağa bıraktı.

Bursa’da etkili lodos, yerini sağanağa bıraktı

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- BURSA’da 2 gündür etkili olan ve yer yer hızı saatte 90 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar yerini bugün sağanağa bıraktı.
Bursa’da, 2 gündür etkili olan ve saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkan lodos, şehrin pek çok noktasında evlerin çatılarını uçurup, ağaçların devrilmesine neden oldu. Lodos, bugün öğle saatlerinde yerini hafif rüzgar ve sağanağa bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, yağmurlu hava 15 Ocak Salı gününe kadar devam edecek, salı akşam saatlerinden itibaren de Bursa’da kar yağışı yeniden başlayacak.

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Bursa’da etkili lodos, yerini sağanağa bıraktıBursa’da etkili lodos, yerini sağanağa bıraktıBursa’da etkili lodos, yerini sağanağa bıraktıBursa’da etkili lodos, yerini sağanağa bıraktı

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