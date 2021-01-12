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  4. Bursa’da etkili olan lodos çınar ağacını devirdi

Bursa’da etkili olan lodos çınar ağacını devirdi

12.01.2021 21:29 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yarım asırlık çınar ağacı, şiddetli lodosa dayanamayarak gürültüyle 2 aracın üzerine devrildi.Emirsultan meydanında saat 19.30 sıralarında etkili olan fırtına 60 yıllık çınar ağacını, 16 AEV 777 plakalı lüks cip ile 16 NRM 47 plakalı aracın üzerine devirdi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yarım asırlık çınar ağacı, şiddetli lodosa dayanamayarak gürültüyle 2 aracın üzerine devrildi.
Emirsultan meydanında saat 19.30 sıralarında etkili olan fırtına 60 yıllık çınar ağacını, 16 AEV 777 plakalı lüks cip ile 16 NRM 47 plakalı aracın üzerine devirdi. Gün içerisinde yoğun insan kalabalığının yaşandığı meydan, kısıtlamaya az bir zaman kala boşalınca olası can kaybı yaşanmadı. Gürültüyü duyarak evlerin pencerelerine ve meydana çıkan mahalle sakinleri, çınar ağacının araçların üzerine devrildiğini görünce şaşkınlık ve korku dolu anlar yaşadı. Olay anında evine gitmekte olan Şerafettin Torun, “Rüzgarın şiddetine dayanamadı çınar ağacı. Arabalar vardı onların arabaların üzerine devrildi. Allaha verecek ki insanlara bir şey olmadı. O da en büyük sevincimiz. Şiddetli lodos olunca herkes kaçışmıştı. İnsan yoktu. Olan arabalara oldu. Çınar 60 yaşındaydı. Belediye ekipleri ve park bahçeler karar almıştı kesilecekti” ifadeleriyle olayı anlattı.

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