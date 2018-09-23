Bursa'da ev yangını: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Muratbey Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap evde sabah saatlerinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.
Söndürme işleminin ardından içeride kontrol yapan giren itfaiye ekipleri, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Emine Aladağ'ın (60) öldüğünü tespit etti.
İki katlı evin kullanılamaz hale geldiği yangında, Aladağ'ın beslediği 10 kedinin de telef olduğu öğrenildi.
Emine Aladağ'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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