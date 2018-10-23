Bursa'da ev yangını

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mamuriyet Mahallesi'nde Mevlüde Arasan'ın (55) 4 çocuğuyla kiracı olarak oturduğu müstakil evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Arasan'ın komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Bu arada evin yandığını gören Mevlüde Arasan'ın bir yakını fenalaşınca 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının başladığı sırada evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

