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Bursa'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 04:49 | Son Güncelleme

Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi'ndeki dört katlı bir apartmanın en alt katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Bina sakinlerinin dumanları fark etmesiyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Ekipler, alevlerden ve dumandan dolayı üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi sepet yardımıyla kurtardı.

Dumandan etkilenen 4 kişi çevredeki yakın hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

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Bursa yangın

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