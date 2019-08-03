HABER

Bursa'da ev yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 18:22 | Son Güncelleme

BURSA'da bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da ev yangını

İsmail Hakkı SEYMEN-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'nde Yaşar Yaşlıer'e ait evde bilinmeyen bir nedenden çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark mahalle halkı, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede büyüyerek evi saran alevler, mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen ev, yangının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da ev yangınıBursa'da ev yangınıBursa'da ev yangınıBursa'da ev yangını

PARTNER İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı
İki kazada yaralılara yoldan geçen doktorlar müdahale ettiİki kazada yaralılara yoldan geçen doktorlar müdahale etti
Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandıBodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.