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Bursa'da evden hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 17:37 | Son Güncelleme

Evin duvarını delerek hırsızlık yapmaya çalıştıkları öne sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir evin duvarını delerek hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vakıf Mahallesi'nde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K'ye ait iki katlı evin duvarının bazı kişiler tarafından delindiğini fark etti. Kontrol amaçlı duran ekipler, kendilerini görüp kaçmaya başlayan şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan E.A, U.Ü, K.A, M.A, V.O, M.T. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık

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