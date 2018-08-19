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Bursa'da evlere ulaşan orman yangını söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

BURSA’da ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim alanına ulaşırken, bir evin çatısı tutuştu.

Bursa'da evlere ulaşan orman yangını söndürüldü

Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)- BURSA’da ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim alanına ulaşırken, bir evin çatısı tutuştu. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma ile söndürüldü.
Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda öğle satlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sölgeye sevk edilen 3 arazöz ve 1 belediye itfaiye aracı alevlere müdahale etti. Bir helikopter de söndürme çalışmalarına havadan katıldı. Kayapa Mahallesi’ndeki bazı evlere kadar ulaşan alevler, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda kontrol altına alındı. İbrahim Çekmez'e ait evin çatısı tutuştu, yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ve yol açtığı zararın belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF

Bursa'da evlere ulaşan orman yangını söndürüldüBursa'da evlere ulaşan orman yangını söndürüldüBursa'da evlere ulaşan orman yangını söndürüldüBursa'da evlere ulaşan orman yangını söndürüldü

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