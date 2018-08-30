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Bursa'da "ExtremPark"ın açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 20:50 | Son Güncelleme

76 bin metrekarelik alana kurulan parkta, vatandaşlar yüzlerce metre yükseklikten serbest atlama, dağ kızağıyla kayma, dev salıncak-dev trambolin ve zipline gibi adrenalin dolu aktiviteleri yapabilme imkanı buluyor - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - ''Burası, Marmara Bölgesi'nin en büyük macera ve etkinlik alanı olma özelliğini taşıyor. Türkiye'nin en büyük ipli parkurlarından biri yine bu kompleks içerisinde inşa edildi''

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Bursa ExtremPark" ziyarete açıldı.

Atatürk Kent Ormanı'nda 76 bin metrekarelik alana kurulan park, yüzlerce metre yükseklikten serbest atlama, dağ kızağıyla kayma, dev salıncak-dev trambolin ve zipline gibi adrenalin dolu aktiviteleri yapabilme imkanı sunuyor.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, parkın açılışında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, açılan parkın Bursa için önemine değindi.

Çavuşoğlu, Bursa ExtremPark'ın hayırlı olmasını dileyerek, ''Bursa'mız çok güzel bir yer. Cadde ve sokaklardan geçerken her gün bir kez daha şükrediyorum. Bir tarafta ecdadın ayak izleri diğer tarafta yenilikler. Bu açıdan bir markayız. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de ilçe belediye başkanlarımız Bursa'yı güzelleştirmek ve bu tür açılışlarla markayı daha kavi hale getirmek için çaba sarf ediyorlar.'' diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da parkın maceraseverlerin vazgeçilmezi olacağını söyledi.

Aktaş, parkın Türkiye dışından da yoğun ziyaretçi çekeceğine inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burası, Marmara Bölgesi'nin en büyük macera ve etkinlik alanı olma özelliğini taşıyor. Türkiye'nin en büyük ipli parkurlarından biri yine bu kompleks içerisinde inşa edildi. 2 bin metrekare alan üzerine kurulu Macera Alanı'nda 15 metre yükseklikten atlayış yapılabiliyor. Park bünyesinde, 1 kilometre uzunluğa sahip Türkiye'nin en uzun dağ kızağı, tırmanma duvarı, serbest atlayış, dev salıncak, dev trambolin, salto trambolin, bungee trambolin ve suni kayak merkezi yer alıyor. Vatandaşlarımız burada alpin croster, zipline ve tubling gibi platformlarla adrenalin dolu saatler geçirecek. Ailece eğlenme mümkün olacak. Seyir terasları ile teras kafelerde herkes manzaranın tadını çıkartabilecek.''

Törene, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti Nilüfer, Yıldırım, Orhaneli ilçe başkanları ile davetliler katıldı.

Törenin ardından Aktaş, Çavuşoğlu ve Salman birlikte dağ kızağına bindi.

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