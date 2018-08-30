Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Bursa ExtremPark" ziyarete açıldı.

Atatürk Kent Ormanı'nda 76 bin metrekarelik alana kurulan park, yüzlerce metre yükseklikten serbest atlama, dağ kızağıyla kayma, dev salıncak-dev trambolin ve zipline gibi adrenalin dolu aktiviteleri yapabilme imkanı sunuyor.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, parkın açılışında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, açılan parkın Bursa için önemine değindi.

Çavuşoğlu, Bursa ExtremPark'ın hayırlı olmasını dileyerek, ''Bursa'mız çok güzel bir yer. Cadde ve sokaklardan geçerken her gün bir kez daha şükrediyorum. Bir tarafta ecdadın ayak izleri diğer tarafta yenilikler. Bu açıdan bir markayız. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de ilçe belediye başkanlarımız Bursa'yı güzelleştirmek ve bu tür açılışlarla markayı daha kavi hale getirmek için çaba sarf ediyorlar.'' diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da parkın maceraseverlerin vazgeçilmezi olacağını söyledi.