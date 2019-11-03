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Bursa’da fabrika yangını korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 19:11 | Son Güncelleme

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir içecek fabrikasında çıkan paniğe sebep oldu.Yangın, Osmangazi ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir içecek fabrikasında çıkan paniğe sebep oldu.
Yangın, Osmangazi ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 17.10 sıralarında Uludağ içeceğin üretildiği fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 10 araç ve personel yangına müdahale etti. Çok sayıda ambulansın gönderildiği fabrika çatısından çıkan dumanlar, köy halkı ve vatandaşları tedirgin etti.
Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenenler ise, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yangınla alakalı geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

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