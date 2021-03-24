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Bursa’da fabrika yangını...Milyon değerindeki malzemeler küle döndü

24.03.2021 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir fabrikada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle etrafında bulunan 3 fabrikaya da sıçradı.

Bursa’da bir fabrikada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle etrafında bulunan 3 fabrikaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çıkan yangında milyon değerindeki malzemeler küle döndü. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangın, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bağlı Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir fabrikada gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgede şiddetli rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın yanında bulunan 3 fabrikaya da sıçradı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyürken, fabrikadaki malzemeler yangını alev topuna çevirdi. Yangına çok sayıda itfaiye aracı ve 50’e yakın itfaiye eri müdahale ederken polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken milyon değerindeki malzemeler küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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