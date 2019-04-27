HABER

Bursa'da fabrikadaki patlamada ölen işçi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 19:42 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, dün iplik boyama ve üretim fabrikasında meydana gelen patlamada iş yeri sahibiyle birlikte yaşamını yitiren işçi Ferhat Göral (30), İnegöl'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, dün iplik boyama ve üretim fabrikasında meydana gelen patlamada iş yeri sahibiyle birlikte yaşamını yitiren işçi Ferhat Göral (30), İnegöl'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki iplik boyama ve üretim fabrikasına, dün saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada fabrikanın sahibi İsmail Kasap (34) ile işçiler Ferhat Göral, Şura Şensoy, Bilal Özden ve Serdar Özden yaralandı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Kasap ve Ferhat Göral kurtarılamadı.

Fabrikadaki patlamada yaşamını yitiren Ferhat Göral'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınarak İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Göral'ın cenazesine çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ferhat Göral'ın cenazesi, Yeniceköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

PARTNER18 yıl sonra yeniden18 yıl sonra yeniden
Vahşet görüntülerini "Yılanla dans" deyip paylaştıVahşet görüntülerini "Yılanla dans" deyip paylaştı
Hollanda'da Uluslararası Öğrenci BuluşmasıHollanda'da Uluslararası Öğrenci Buluşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.