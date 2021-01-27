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Bursa’da facianın teğet geçtiği anlar

27.01.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Bursa’da üst geçidi kullanmayıp altından geçmeyi tercih eden yayaya minibüs çarptı.

Bursa’da üst geçidi kullanmayıp altından geçmeyi tercih eden yayaya minibüs çarptı. Yere düşen yaya düştüğü yerden kalkıp minibüs sürücüsüne kafa tutmaya kalktı. O anlar minibüsün ön kamerasına yansırken, yolculuk sırasında minibüste uyukladığı sırada koltuğundan fırlayıp yere düşen bir yolcunun zor anları da minibüsün iç kamerası tarafından kaydedildi.
Gelişen teknoloji kullanıldığı her alanda bir çok kolaylığı da beraberinde getiriyor. Evlere ve iş yerlerinde görmeye alışık olduğumuz güvenlik kameraları özellikle konuldukları toplu taşıma araçlarında yaşanan bir çok meselenin çözülmesine yardımcı oluyor. Bursa-Mudanya arasında sefer yapan minibüsün kameralarına takılan görüntü hem güldürdü, hem de düşündürdü. Mudanya istikametinden Bursa istikametine seyreden bir minibüs Göynüklü Mevkisi’nden aşağı doğru seyrettiği sırada, üst geçidin altından karşıya geçmek isteyen bir yaya kendini yola attı. Yolun ortasına geldiğinde kararsız kalan yayaya minibüs sürücüsü fren yapsa da duramayıp çarptı. Yere düşen yaya bir süre sonra ayağa kalkıp minibüsün kapısını açarak sürücüye tepki gösterdi. Üst geçidi kullanmayıp altından geçmeyi tercih eden yaya, bir şeyinin olmadığını belirtip, yoluna devam etti.
Bu yaşananlar minibüsün ön kamerasına yansırken, yolcu kısmını gösteren kameraya da kaza sırasında uyuklayan bir yolcunun minibüsün fren yapmasıyla birlikte yerinden fırlayıp yere düştüğü anlar yansıdı. Her iki görüntü sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alıp vatandaşları güldürdü.

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