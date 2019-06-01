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Bursa’da feci kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

Bursa’da bir aracın sıkıştırması sonrasında kontrolden çıkan tır, korkuluklara çarptıktan sonra iki köprünün arasına sıkıştı.

Bursa’da bir aracın sıkıştırması sonrasında kontrolden çıkan tır, korkuluklara çarptıktan sonra iki köprünün arasına sıkıştı. Kazada tır sürücüsü, güçlükle bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kaza, saat 11.15 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Orhangazi şehir merkezinde bulunan Orkent köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Bektek (64) idaresindeki 34 FD 5564 plakalı tır ile Yalova istikametinden Bursa yönüne doğru yola çıktı. İddiaya göre, yanında seyir halinde olan E.E. (30) idaresindeki 77 BJ 236 plakalı hafif ticari aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı.

İki köprü arasına sıkıştı
Kontrolden çıkan tır, Orkent köprüsünün demir parmaklıklarını aşarak iki köprü arasına sıkıştı. Kaza sonrasında tır sürücüsü Arif Bektek kamyon içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Yaklaşık 15 dakikalık bir uğraş sonrasında ekipler tarafından Bektek, tır içerisinden çıkarılarak ambulansa kondu. Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü burada tedavi altına alındı.

Trafik şehir içine verildi
Kaza nedeniyle Yalova-Bursa Karayolu Bursa istikametinde trafik durma noktasına geldi. Tırın kaza yerinden vinç yardımı ile kaldırılması esnasında ise Yalova-Bursa karayolu Bursa istikametinde trafik şehir içinden verildi. Tırın köprüden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç konvoyları oluştu. Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza

Bursa’da feci kaza
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