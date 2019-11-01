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Bursa’da feci kaza! Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 07:22 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Olay, Bursa-Balıkesir karayolu üzeri Karacabey TİGEM önünde meydana geldi.

Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde Reşat Çankaya, kullandığı traktör ile Karacabey TİGEM işletmesinden çıkmak isterken, Bursa’dan Balıkesir istikametine seyir eden sürücü Mehmet Kocabıyık idaresindeki çekici ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle çekici devrilerek yolu kapatırken, sürücüler Reşat Çankaya ve Mehmet Kocabıyık, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süreliğine İzmir-Bursa karayoluna trafiğe kapanırken, trafik akışı polis ekipleri tarafından Bakırköy yoluna verildi. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında devrilen çekici olay yerinden kaldırılarak İzmir-Bursa karayolu trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa

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