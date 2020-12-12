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Bursa’da feci motosiklet kazası güvenlik kamerasında

12.12.2020 11:34 | Son Güncelleme:
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Bursa’da feci motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Bursa’da seyir halinde giden motosikletin önüne çıkan otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü 20 metre sürüklendi.

Bursa’da seyir halinde giden motosikletin önüne çıkan otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü 20 metre sürüklendi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Bursa-İstanbul yolu İstanbul istikameti Küçükbalıklı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağ şeritten ilerleyen motosiklet sürücüsü, en sol şeritten sağ şeride geçen otomobilin çarpması sonucu direksiyon hakimiyetine kaybederek sürüklenmeye başladı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsünün ilk tedavisi olay yerinde yapılırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa’da feci motosiklet kazası güvenlik kamerasında

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